20 ألف مقاتل عراقي يصلون مشارف الفلوجة

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأحد، أن الجيش العراقي قال إنه يستعد لانتزاع السيطرة على مدينة الفلوجة، معقل تنظيم "داعش"، وطلب من السكان الاستعداد لمغادرتها.

ونقل التلفزيون عن خلية الإعلام الحربي قولها إن الأسر التي لا يمكنها الرحيل يجب أن ترفع أعلاماً بيضاء لتحديد مواقعها بالمدينة الواقعة غرب العاصمة بغداد.

كما أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن 20 ألف مقاتل من القوات الاتحادية مزودين بالآليات المدرعة والمدفعية وصلوا اليوم إلى مشارف الفلوجة استعدادا لاقتحامها.

وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تقع في أيدي "داعش" في كانون الثاني/يناير 2014 أي قبل ستة شهور من اجتياح التنظيم مساحات واسعة من العراق وسوريا المجاورة.

ونقل التلفزيون عن الجيش: "نهيب بالمواطنين كافة الذين ما زالوا داخل الفلوجة التهيؤ للخروج من المدينة عبر طرق مؤمنة ستوضح لكم لاحقاً.