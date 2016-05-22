العراق.. العبادي يدعو للتكاتف في محاربة الإرهاب

عقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعاً مع أعضاء مجلس نواب محافظة الأنبار، إضافة إلى محافظ وأعضاء مجلس المحافظة، ومسؤولين عسكريين ومدنيين، لإطلاعهم على الجهود العسكرية لتحرير قضاء الفلوجة والمناطق المحيطة وتوفير الجانب الإنساني للنازحين.



ودعا العبادي، خلال الاجتماع، إلى تعاون الجميع في بذل الجهود لتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم "داعش" والوقوف صفاً واحداً ضد من يحاول عرقلة جهود القوات الأمنية لتحرير كل العراق من الإرهابيين.