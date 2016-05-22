العراق.. طائرات إف 16 تبدأ معركة الفلوجة

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" قيام الطائرات العراقية إف 16 بعدة ضربات جوية لأهداف لتنظيم داعش في مناطق الفلوجة، استعداداً لاقتحامها من قبل القوات الأمنية العراقية.

وأفادت القيادة، في بيان لها، أنه "وفقاً لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت القوة الجوية العراقية بطائرات F16 ضربات جوية في قضاء الفلوجة أسفرت عن تدمير معمل تفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة، وقتل العشرات من الإرهابيين وحرق عجلتين، وتدمير جزء من معمل لتدريع العجلات وقتل مجموعة من الإرهابيين".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، الأحد، إلى "تدمير مقر ما يسمى الاقتصادية وقتل من كان بداخلها، وإحراق المحكمة الشرعية لعناصر داعش، فضلاً عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير وكر أحد قادة هذه العصابات الذي كان في مكان التجمع، وحرق عجلة بالقرب من الوكر وقتل العديد من الإرهابيين الدواعش".