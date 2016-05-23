الأنبار.. داعش يخسر المزيد من قادته

أعلنت قيادة عمليات بغداد قتل "والي داعش" في الفلوجة حجي حمزة وعدد من معاونيه وجرح 4 آخرين.

كما قتلت القوات العراقية 30 عنصراً من داعش في منطقة البو شجل ضمن محافظة الأنبار، من ضمنهم القيادي في التنظيم أبو عامر الأنصاري وجرح مساعديه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في العراق.

وتم تكليف الفريق عبدالوهاب الساعدي بقيادة عملية التحرير.

والسبت، أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود، مقتل القائد العسكري لتنظيم "داعش" في مدينة الفلوجة، بقصف جوي شرق مدينة الرمادي.

وقال داود في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوة من الجيش قصف، مساء السبت، أحد مقار تنظيم داعش في جزيرة الخالدية 23 كم شرق الرمادي"، مبيناً أن "قيادات التنظيم وعناصره كانوا يعقدون اجتماعاً في ذلك المقر".