التحالف: دورنا في معركة الفلوجة يقتصر على الدعم الجوي

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ستيف وارن، أن القوات الأمنية العراقية حشدت عناصرها التي ستشارك في معارك استعادة السيطرة على الفلوجة، مشيراً إلى أن مشاركة قوات التحالف ستقتصر على توفير الدعم الجوي، إضافة إلى الاستشارة والتدريب، من دون أي تدخل على الأرض.

وفي هذا السياق، قال وارن إن "قوات الأمن العراقية مستعدة لهذه المعركة، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيشارك من الجو. وكما تعلمون فنحن نوفر القوة الجوية، القاذفات والمقاتلات وحتى الطائرات من دون طيار، لمساعدة الجيش العراقي على التقدم. ولدينا كذلك مستشارون من التحالف والولايات المتحدة، يقدمون الاستشارة للعراقيين، لكن لا شيء على الأرض، فالتحالف يقدم الاستشارات عن طريق مركز العمليات. العراقيون مستعدون، والجيش العراقي تدرب بشكل جيد. التحالف قام بتدريب أكثر من 20 ألف جندي عراقي، وزودناهم يمعدات بقيمة ملايين الدولارات، إضافة إلى تدريب الشرطة والعشائر".

وأشار إلى أن "دور مقاتلي العشائر بالغ الأهمية في هذه المعركة، فهم من سيضمن عدم عودة داعش".