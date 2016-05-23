العراق.. العبادي يعلن بدء عملية تحرير الفلوجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في العراق.

وتم تكليف الفريق عبدالوهاب الساعدي بقيادة عملية التحرير.

وقال العبادي إن عملية تحرير مدينة الفلوجة، معقل التنظيم، قد بدأت، متوعداً الدواعش بهزيمة نكراء. كما لفت في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إلى أن "ساعة تحرير الفلوجة دقت، واقتربت لحظةُ الانتصار الحاسم وليس أمام داعش إلا الفرار".

وأشار في كلمة متلفزة عبر القناة الرسمية الفضائية العراقية: "نعلن لأبناء شعبنا العزيز أن علم العراق سيرتفع عالياً فوق أرض الفلوجة"، مؤكداً أن "اليوم سنمزق رايات الغرباء السود الذين اختطفوا هذه المدينة".

وكان التلفزيون العراقي الرسمي، قد ذكر، أمس الأحد، أن الجيش أعلن أنه يستعد لانتزاع السيطرة على مدينة الفلوجة، وطلب من السكان الاستعداد لمغادرتها.

ونقل التلفزيون عن خلية الإعلام الحربي قولها إن الأسر التي لا يمكنها الرحيل يجب أن ترفع أعلاماً بيضاء لتحديد مواقعها بالمدينة الواقعة غرب العاصمة بغداد.

كما أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، أن 20 ألف مقاتل من القوات الاتحادية مزودين بالآليات المدرعة والمدفعية وصلوا الأحد إلى مشارف الفلوجة استعداداً لاقتحامها.

وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تقع في أيدي "داعش" في كانون الثاني/يناير 2014، أي قبل ستة شهور من اجتياح التنظيم مساحات واسعة من العراق وسوريا المجاورة.

ونقل التلفزيون عن الجيش: "نهيب بالمواطنين كافة الذين ما زالوا داخل الفلوجة التهيؤ للخروج من المدينة عبر طرق مؤمنة ستوضح لكم لاحقاً".