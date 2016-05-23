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العراق..القضاء على الـ"القوة الضاربة" لداعش جنوب الموصل

المصدر: بغداد – جواد الحطاب
قصف مواقع داعش في الموصل - أرشيفية
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أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن قتل مجموعة إرهابية توصف بـ"القوة الضاربة" في تنظيم داعش الإرهابي، من خلال استهدافها بطائرات التحالف الدولي، في محافظة نينوى.

وأكّدت القيادة في بيان تابعته "العربية.نت"، أنه "تم قتل القيادي في عصابات داعش المدعو شيخ إبراهيم وخمسة عشر إرهابيا ممن كانوا معه، بقصف جوي لطيران التحالف استهدفهم في مخبأ بقرية الحود، والذي كان الدواعش يستخدمونه للانطلاق نحو مهاجمة قضاء مخمور جنوب الموصل".

وأشار البيان إلى أن "هذه المجموعة التي تم القضاء عليها اليوم تعد من القوة الضاربة لعناصر داعش الإرهابية".

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