العراق.. قصف المنطقة الخضراء بقذائف الهاون

أعلن برلمانيون عراقيون، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المنطقة الخضراء تعرّضت لقصف بقذائف الهاون.

وحددت المصادر الأمنية المنطقة التي انطلقت منها القذائف السبع، وهي منطقة عرب جبور جنوب بغداد.

وكانت مصادر طبية قد ذكرت، السبت، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 90 من بين المحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد الجمعة.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لإخراج المحتجين من المنطقة، التي تضم المباني الحكومية والبرلمان وسفارات. وتم حصر عدد الضحايا من أربعة مستشفيات نقلوا إليها ومن مشرحة بغداد المركزية، وهم من أصيبوا بالرصاص فقط وليس حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع.