القضاء العراقي يفرج عن 9250 موقوفاً في أبريل الماضي

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن محاكم البلاد أفرجت عن 9250 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال نيسان/أبريل، وأفادت أن 1099 منهم كان متهما بالإرهاب، فيما ذكرت أن مجموع المحسومة قضاياهم بلغ 11327 متهماً.

وأعلن القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية أن "محاكم البلاد أفرجت خلال الشهر الماضي عن 9250 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم".

وتابع بيرقدار أن "8198 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق"، مشيراً إلى أن "1052 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة".

وأوضح بيرقدار أن "1099 موقوفاً من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن مجموع المحسومة قضاياهم في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 11327 خلال نيسان/أبريل الماضي.