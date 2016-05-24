الصليب الأحمر قلق بشأن المدنيين المحاصرين بالفلوجة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين، إن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة الفلوجة الواقعة إلى الغرب من بغداد- والتي تسعى القوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش- في ظل قيود على إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

وقالت كاثرينا ريتز رئيسة وفد اللجنة بالعراق "عانى أهل الفلوجة بالفعل معاناة هائلة نتيجة القتال الذي لا يهدأ بالمنطقة".

وأعلن العراق يوم الأحد بدء هجوم لطرد المتطرفين من المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة.

وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تسقط في أيدي التنظيم وذلك في يناير/كانون الثاني 2014. وتضررت المدينة أيضا جراء هجمات شنتها الولايات المتحدة على مسلحين من تنظيم القاعدة في 2004.