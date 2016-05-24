الفلوجة.. داعش ينشر فرق إعدام لتصفية الفارين

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا بعنوان "تنظيم داعش يطلق فرق الموت مع تقدم القوات العراقية نحو معقله في الفلوجة". وتؤكد الصحيفة أنّ داعش نشر فرق إعدام في شوارع الفلوجة لتصفية أي شخص يحاول الفرار أو يضع علما أبيضَ فوق منزله أو يلوّح به.

وتحدثت الصحيفة عن مقتل 3 من عناصر التنظيم بالرصاص في المدينة، وهو ما يعطي انطباعا بوجود مقاومة من سكانها.

وأعلنت القوات العراقية أنها استعادت قضاء الكرمة على أبواب المدينة بالكامل من أيدي مقاتلي داعش.

واعتبر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن عمليات معركة الفلوجة تسير بشكل يفوق التوقعات موضحا بأن حسم المعركة سيكون سريعا للغاية، لا سيما في ظل انهيار معنويات مقاتلي داعش.

وبحسب مصادر رسمية، فإن القوات العراقية تسعى للسيطرة على منطقة النعيمية جنوب المدينة والقريبة من سد الفلوجة، وأيضاً ناحية الصقلاوية شمالاً، وذلك عبر الضربات الجوية والمدفعية للجيش، والتي استهدفت مواقع المتطرفين طوال ساعات الليل في تلك المناطق.

من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة الفلوجة الواقعة غرب بغداد والتي تسعى القوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش في ظل قيود على إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

من جهتها عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على المدنيين العالقين بالمدينة قبل هجوم القوات العراقية.



