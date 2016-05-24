طائرات الجيش العراقي تلقي منشورات على مواطني الفلوجة

ألقت طائرات سلاح الجو العراقية على الفلوجة آلاف المنشورات التي تتضمن توجيهات للمواطنين وتبين لهم أن كل تجمعات ومقرات ومخازن داعش ستكون هدفا للقوة الجوية وسيتم تدميرها، وتدعو المواطنين إلى الابتعاد عنها.

ونشبت اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر تنظيم "داعش" بالقرب من الفلوجة، الاثنين، مع قصف الأحياء الواقعة وسط المدينة في الساعات الأولى من هجوم لاستعادة السيطرة على المدينة الواقعة غرب بغداد. وقد تستغرق هذه العملية أسابيع عدة.

وقال سكان إن اشتباكاً وقع في منطقة الهياكل على المشارف الجنوبية للمدينة كان من أولى المواجهات المباشرة بين الطرفين. واستهدفت ضربات جوية وقصف بقذائف الهاون خلال الليل أحياء داخل المدينة يعتقد أن مقر "داعش" فيها. لكن القصف هدأ بحلول النهار.