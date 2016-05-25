السيستاني يدعو لتحييد المدنيين في الفلوجة

دعا المرجع الشيعي البارز علي السيستاني الأربعاء، القوات الأمنية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي لحماية المدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة. وتعكس دعوة السيستاني مخاوف من حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في المعركة الدائرة لاستعادة المدينة التي تقطنها أغلبية سنية مما يمكن أن يؤجج التوترات الطائفية في العراق.

وضم السيستاني صوته لكثيرين يدعون إلى ضبط النفس في المعركة التي بدأت يوم الاثنين لاستعادة الفلوجة التي كانت أول مدينة عراقية تسقط في قبضة التنظيم الإرهابي وكان ذلك في يناير عام 2014.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في بيان مستشهدا بحديث نبوي "لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها."

وكانت وكالات الإغاثة أبدت قلقها المتزايد إزاء الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة منذ ستة أشهر. وحثت الأمم المتحدة الأطراف المتقاتلة على حماية المدنيين الذين يحاولون الفرار من القتال.