التحالف يستهدف مواقع داعش في العراق وسوريا

استهدفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تنظيم "داعش"، أمس الأربعاء، بأكثر من 20 ضربة جوية في العراق، بما في ذلك أربع غارات بالقرب من الفلوجة التي تشن فيها القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة المدينة من أيدي التنظيم.

وقال التحالف، الذي يقود العمليات، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن الضربات على المدينة الواقعة غربي بغداد استهدفت ثلاث وحدات تكتيكية لـ"داعش"، ونفقين يستخدمهما التنظيم، وأربع مركبات وقطعة مدفعية، ومخزن أسلحة وثلاثة مواقع قتالية.

كما ذكرت قوة العمليات المشتركة أن الضربات الأخرى شملت خمساً بالقرب من الموصل، وهي مدينة أخرى تحاول القوات العراقية بدعم من قوات التحالف استعادة السيطرة عليها في شمال البلاد، واستهدفت الضربات مواقع قرب بلدات الحبانية وحديثة وهيت والقيارة وسنجار وسلطان عبدالله وتلعفر.

وأضاف البيان أن التحالف استهدف مواقع للتنظيم في سوريا بخمس ضربات قرب أربع مدن قصف خلالها خمس وحدات قتالية للتنظيم بين أهداف أخرى.