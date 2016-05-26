الجبوري يدعو العبادي لمنع التعبئة الطائفية في الفلوجة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى منع أي جهة تحاول النيل من "النصر" المتحقق في الفلوجة، بالترويج لتحويل المعركة إلى فرصة للتعبئة الطائفية.

وأكد الجبوري، في رسالة وجهها إلى العبادي، على ضرورة تكرار التجربة المهنية المتميزة التي طبقت في الرطبة، بحسب وصفه، وذلك بهدف كسر المراهنات التي يعول عليها تنظيم "داعش" في محاولته الاحتماء بالمدنيين العزل الرافضين لوجوده.

كما شدد رئيس البرلمان على الحرص أن يتحقق النصر في الفلوجة بشكل يجعله مصدر إجماع وطني ويفوت فرصة الفتنة.