العراق.. معارك مع داعش على بعد 2 كم من الفلوجة

أفادت مصادر عسكرية أن القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي اشتبكت مع مقاتلي داعش على بعد كيلومترين تقريباً من الفلوجة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة العميد يحيى الزبيدي أن القوات المشتركة نجحت في إنجاز المرحلة الأولى لعملية تطويق الفلوجة بشكل كامل.

وأعلنت قوات حشد عشائر الأنبار في عامرية الفلوجة استعادة قرى البو عيفان والبو هوى جنوب المدينة، وقالت القيادة العسكرية هناك إن المعارك شهدت تقدماً كبيراً.

ومع دخول معركة الفلوجة يومها الرابع، تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على تنظيم داعش في المدينة عبر التقدم من مختلف المحاور.

وبدأت عملية تأمين المناطق التي استعادها الجيش ومسلحو العشائر، بالتزامن مع بدء القوات عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق في قرية الخالدية بالتقدم على الجبهة الغربية.