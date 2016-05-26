القوات العراقية تحكم السيطرة على قضاء الكرمة في الفلوجة

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق عبدالأمير الشمري، فرض سيطرة القوات على جميع مناطق قضاء الكرمة، الواقعة على المحور الشرقي للفلوجة ورفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية ومقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش"، وذلك في أبرز مستجدات معركة الفلوجة في يومها الرابع.

وقال قائد الشرطة الاتحادية في الفلوجة، الفريق رائد شاكر، خلال اتصال سابق مع "الحدث" إن القوات المشتركة استكملت سيطرتها على مدينة الكرمة، مشيراً إلى سقوط العشرات من القتلى في صفوف التنظيم.

وذكرت وزارة الدفاع تقدم وحدات الأمن في مناطق الصقلاوية والبوشجل والمناطق المحيطة بها، وتشديد الحصار على المدينة تحت غطاء السلاح الجوي والتحالف، حيث لجأ التنظيم إلى تفجير المفخخات وزرع العبوات الناسفة لعرقلة تقدم آليات الجيش.

من جهته، كشف التحالف الدولي عن قصفه 30 موقعاً في الفلوجة، تضمنت تجمعات للتنظيم وآلياته. أما السلاح الجوي العراقي فأعلن قتله قياديين عدة من التنظيم في قصف أثناء اجتماع لهم في المدينة.

كما شهدت عامرية الفلوجة على طريق الفلوجة بغداد أيضاً تحرير عدد من مناطقها، بحسب القوات المشتركة، حيث قتل 13 من عناصر "داعش" في الاشتباكات. كذلك تمكنت 30 عائلة من الهروب من داخل الفلوجة إلى عامرية الفلوجة، حيث أجلتهم القوات إلى المخيمات الآمنة.