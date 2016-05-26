معركة الفلوجة.. تعرّض مستشفى المدينة للقصف

طال القصف اليوم مستشفى الفلوجة دون معرفة حجم الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاستهداف، رغم الدعوات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية لحماية المدنيين خلال معركة الفلوجة وتأمين خروجهم بأمان.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، وبعد زيارة برفقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس ديوان الوقف السني لغرفة عمليات الفلوجة، إن أهل الفلوجة براء من أفعال تنظيم "داعش".

بدوره، شدد العبادي على أن هدف القوات العراقية هو حماية المدنيين، موضحاً أن عملية إعادة إعمار الفلوجة بدأ التخطيط لها. كما أشار إلى أن الشعب العراقي اليوم يلتف حول القوات العراقية بمختلف أطيافه.