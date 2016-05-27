التحالف: القوات العراقية والسنّة سيتولون تحرير الفلوجة

أكد الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن القوات الحكومية العراقية والمقاتلين السنّة هم الذين سيتولون تحرير مدينة الفلوجة من التنظيم ودخولها.

وشدد الكولونيل وارن على أن ميليشيات الحشد الشعبي لن يكون لها أي دور قتالي في العمليات، وستبقى خارج أسوار المدينة، ولن تدخلها على الإطلاق.

وارن أضاف أن هناك 4 آلاف مقاتل من العشائر السنية يشاركون في المعارك بالفلوجة، وهذه القوات مع قوات الأمن العراقية هي التي ستستعيد المدينة.

كما نفى الكولونيل وارن وجود أي تعاون أو تنسيق مع ميليشيات الحشد الشعبي، وأكد أن طيران التحالف لا يوفر أي غطاء جوي لهذه الميليشيات.