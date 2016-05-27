بحريني مطلوب للسلطات يقاتل مع الحشد الشعبي بالفلوجة

ظهر مواطن بحريني مطلوب على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب في صور وهو يقاتل إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

ونشرت وسائل إعلام عراقية أخيراً صوراً ومقاطع فيديو للمطلوب حبيب الجمري الذي فرّ من بلاده عام 2011، وقالت إنها أثناء قتاله في معركة الفلوجة.

حبيب الجمري، وله عدة أسماء حركية، هرب من البحرين قبل نحو 5 سنوات بعد اتهام السلطات البحرينية له بالوقوف وراء حوادث مست أمن البلاد الداخلي.

وأدين الجمري في ثلاث قضايا غيابياً وتلقى عقوبات أعلاها السجن المؤبد.

جميع القضايا متعلقة بانضمامه لخلايا إرهابية وعلاقته بالحرس الثوري الإيراني، وتجنيد عناصر متطرفة وتدريبها، فضلا عن وقوفه وراء تفجيرات عدة استهدفت رجال أمن في مملكة البحرين.

صور حديثة وتحديدا من معركة الفلوجة، نشرتها وسائل إعلام عراقية أظهرت الجمري، يقاتل ضمن ميليشيا فرقة العباس في إطار ميليشيات الحشد الشعبي.

قبل هذه الصور، كان الجمري قد ظهر في نهاية عام 2012 في مدينة كربلاء العراقية، بعدما انقطعت أخباره في مارس 2011 بعد مطالبته وآخرين بإسقاط نظام الحكم في البحرين.

الجمري المطلوب أسقطت الجنسية البحرينية عنه مطلع العام الماضي بقرار قضائي ضمن 72 شخصاً، لتسببهم بالإضرار بمصالح المملكة.