مقتل "البيلاوي" قائد داعش في الفلوجة بضربة جوية

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن قائد مقاتلي التنظيم المتطرف في الفلوجة قتل في ضربة جوية في إطار الهجوم الذي تشنه القوات العراقية لاستعادة المدينة من المتطرفين.

وقال الكولونيل الأميركي ستيف وارن "قتلنا أكثر من 70 مقاتلا من الأعداء، بينهم ماهر البيلاوي الذي كان قائد قوات تنظيم داعش في الفلوجة"، موضحا أن التحالف شن أكثر من 20 ضربة سواء جوا أو بواسطة المدفعية في الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف وارن "بالتأكيد، لن يدفع هذا الأمر العدو إلى الانسحاب تماما من المعركة لكنها ضربة سوف تحدث بلبلة وتجبر القادة الآخرين على إعادة النظر في مواقعهم".

وبدأت القوات العراقية الاثنين عملية واسعة النطاق لاستعادة هذه المدينة التي تبعد 50 كلم غرب بغداد ويسيطر عليها المتطرفون منذ كانون الثاني/يناير 2014.

ويسيطر ما بين 500 وألف مقاتل متطرف على الفلوجة حيث لا يزال يعيش 50 ألف مدني. ويمنع المتطرفون المدنيين من الفرار لكن مئات منهم نجحوا في مغادرة المدينة الجمعة بمساعدة القوات العراقية، وفق مسؤولين محليين.

وأوضح المتحدث أن طائرات أميركية ألقت مناشير تحض السكان على الفرار، لافتا إلى أن "هذه المناشير توصي من لا يستطيعون المغادرة بوضع شراشف بيضاء على سطوح (منازلهم) للإشارة إلى أماكن وجودهم. إن الجيش العراقي يبذل جهدا كبيرا لتأمين وسائل إجلاء".

وتابع أن السلطات المحلية في محافظة الأنبار التي تتبع لها الفلوجة "أقامت مخيمات لاستقبال المدنيين النازحين".