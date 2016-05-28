القوات العراقية على مشارف الفلوجة

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بدء المرحلة الثانية من معركة الفلوجة بانطلاق قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مركز المدينة.

وبحسب الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة فان جهاز مكافحة الإرهاب سيقود معركة اقتحام مركز مدينة الفلوجة بمساندة من قوات الشرطة ومقاتلي العشائر.

وكان قائد عمليات الأنبار قد قال في وقت سابق مساء أمس السبت أن اقتحام الفلوجة سيتم خلال ساعات.

في سياق آخر، أوضح قائد عمليات الفلوجة الفريق عبدالوهاب الساعدي أن ميليشيات الحشد الشعبي انسحبت من منطقة الكرمة، بعد أوامر من القيادة العليا للقوات المسلحة. وقد سلّمت ميليشيات الحشد الشعبي الكرمة لغرفة عمليات بغداد.

وقد دخلت معارك الفلوجة يومها الخامس، بينما يشتد القتال شمال الكرمة والبو شجل واللهيب والتفاحة. وقد أوقعت القوات المشتركة خسائر كبيرة بتنظيم "داعش" خلال الساعات الماضية.