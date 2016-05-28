انسحاب ميليشيات الحشد الشعبي من كرمة الفلوجة

أعلن قائد عمليات الفلوجة الفريق عبدالوهاب الساعدي، السبت، أن ميليشيات الحشد الشعبي انسحبت من كرمة الفلوجة وسلمتها إلى قيادة عمليات بغداد والحشد العشائري من أبناء المنطقة.

وأكد الساعدي أن قرار الانسحاب جاء بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق عبدالأمير الشمري، الخميس، فرض سيطرة القوات على جميع مناطق قضاء الكرمة، الواقعة على المحور الشرقي للفلوجة ورفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية ومقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش".

وأثارت مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي، منذ بدء عملية استعادة محافظة الأنبار وما تشملها من أقضية ومدن، قلقاً وريبة إزاء الجرائم الطائفية التي اعتادت ارتكابها.

ورغم قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي والتحالف الدولي بحصر مشاركة ميليشيات الحشد في حصار الفلوجة وعدم مشاركتها في الأعمال العسكرية، إلا أن مصادر متطابقة أفادت أن هذه الميليشيات شاركت في المعارك في منطقتي الكرمة شرق الفلوجة والسجر شمال المدينة.