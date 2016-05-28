البغدادي يتنقل دون كلل واستخبارات غربية ترصد تحركاته

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن المسؤولين الاستخباراتيين الذين أمضوا السنتين الأخيرتين يحاولون رصد تحركات أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، باتوا مقتنعين بأنه يتنقل في إطار قوس ضيق في شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا.

وبين المنطقتين يتنقل زعيم داعش بدون كلل حيث أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تحقيق صحفي مدعوم بشهادات إلى أن مسؤولين استخباراتيين غربيين باتوا مقتنعين بأن البغدادي يتنقل في منطقة تمتد على طول قوس ضيق في شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا .

وذكر التقرير نقلاً عن الأكراد الذين يراقبون حركة التنظيم من الأرض أن المطلوب الأول حول العالم أبو بكر البغدادي يتنقل بين بلدتي الباعج والبليج المتجاورتين.

وتنسب الصحيفة إلى مسؤولين غربيين وأكراد وأعضاء كبار في داعش أنه منذ شهر مارس من العام الماضي لم يخرج البغدادي من الباعج حيث كان يتعافى من جروح خطيرة أصيب بها في غارة لم يعرف بها إلا قلة قليلة من المقربين منه.

ويفيد مسؤولون استخباراتيون وقادة في البيشمركة بأنهم متيقنون من أن البغدادي بدأ في الأسابيع الأخيرة يتحرك بشكل مكثف في محيط شمال غرب العراق وتحديداً قرب الباعج وتلعفر.

يذكر أنه خلال سنتين من الحرب ضد داعش قتل أكثر من 15 قيادياً مهماً في غارات للتحالف الدولي، بينهم النواب السابقون للبغدادي أبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وعمر الشيشاني وأبو مالك وعدد من الزعماء المحليين في الأنبار ونينوى.

وخلال العام الماضي كان البغدادي على وشك الانضمام إليهم عندما أصيب قرب بلدة الشرقاط العراقية على نهر دجلة في غارة أميركية، واكتنف الغموض آنذاك مدى الإصابة التي تعرض لها البغدادي في الغارة الجوية التي لا تزال أحد الأسرار الكبيرة داخل التنظيم إلى الآن.