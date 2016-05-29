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الجبوري يبحث دعم تحرير الفلوجة مع تحالف القوى العراقية

المصدر: بغداد – مكتب العربية
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مكتبه مع الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية
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اجتمع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مكتبه، مساء السبت، مع الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات على الصعيدين السياسي والأمني ومناقشة جدول أعمال جلسة يوم الأحد المتضمنة دعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الإنساني فيها، ومناقشة الخروقات الأمنية والتفجيرات التي حدثت في مدينة الصدر ومدن أخرى بالإضافة الى بحث الوضع الاقتصادي وقرض البنك الدولي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة أن تخرج الجلسة المقبلة بقرارات مهمة تسهم في حسم الملف الأمني وإخراج العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

كلمات دالّة

#العراق, #الجبوري, #تحالف القوى العراقية, #البرلمان العراقي, #الفلوجة

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