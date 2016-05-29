العراق.. قوات للتحالف تقاتل بجانب الأكراد قرب الموصل

أفادت وكالة "رويترز" بأن جنودا من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة متواجدون قرب الخط الأمامي خلال هجوم شنته قوات البشمركة الكردية في شمال العراق.



مسؤول كردي أوضح لرويترز أن الهجوم يهدف لاستعادة بضع قرى من قبضة داعش إلى الشرق من معقلهم في مدينة الموصل ما يشكل أول خطوة للاقتراب من الموصل.

وكان الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم التحالف أشار بأن قوات الولايات المتحدة والتحالف تقدم المشورة والدعم للعمليات لمساعدة قوات البشمركة الكردية.

ميدانياً أفاد مصدر في محافظة نينوى، اليوم بأن قوات البيشمركة شنت هجوماً واسعاً لاستعادة عشر قرى في محور الخازر، شمال الموصل من سيطرة تنظيم داعش فيما طوقت القوات اربع قرى في قضاء الحمدانية.

ونقلت مصادر إعلامية أن الهجوم تقوده البيشمركة مدعومة من طيران التحالف الدولي وبمشاركة خمسة آلاف مقاتل بإشراف مباشر من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني"، مبيناً أن القوات طوّقت أربع قرى في قضاء الحمدانية هي مفتية وزهرة خاتون وشيخ امير وبدنه استعداداً لاستعادتها.