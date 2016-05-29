قوات خاصة عند أطراف الفلوجة واقتحامها ينتظر ساعة الصفر

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق السيطرة على المحاور الجنوبية كاملة واستعداده لاقتحام مركز المدينة. يأتي هذا التقدم بالتزامن مع إعلان قيادة عمليات استعادة الفلوجة عن تكامل وصول الأفواج الخاصة إلى أطراف المدينة.

وأوضح معاون قائد عمليات استعادة الفلوجة اللواء هادي رزيج أن وصول الأفواج الخاصة اكتمل إلى أطراف الفلوجة للمشاركة باقتحام المدينة.

في حين أعلن العميد يحيى الزبيدي الناطق باسم العمليات المشتركة في العراق أن القوات على أتم الاستعداد لاقتحام مدينة الفلوجة وبانتظار ساعة الصفر التي سيحددها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة حيدر العبادي .

يذكر أن معارك الفلوجة دخلت يومها الخامس، بينما يشتد القتال شمال الكرمة والبو شجل واللهيب والتفاحة. وقد أوقعت القوات المشتركة خسائر كبيرة بتنظيم "داعش" خلال الساعات الماضية.