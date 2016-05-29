نازحون من الفلوجة يروون فظاعات داعش: أصبحنا بلا قيمة

تمكنت القوات العراقية من إجلاء حوالي 90 شخصاً بينهم نساء وأطفال من وسط الفلوجة. وتحدث المدنيون النازحون عن فظاعات داعش وما عانوه من ضرب وجلد لأتفه الأسباب. وقال أحد الناجين الذين التقتهم العربية إن التنظيم الإرهابي اتخذ المدنيين دروعاً بشرية، مانعاً إياهم من مغادرة المدينة.

كما عمد التنظيم إلى منع دخول المواد الغذائية والطبية، مطبقاً حصاره على السكان.

وتحدث النازحون عما أسموه "حياة تعيسة" لدرجة أضحوا معها "بلا قيمة". وقال أحدهم إن داعش فرض قواعده الخاصة فإذا كان ثوبك أو لحيتك بغير ما يفرضه التنظيم تتعرض للضرب والجلد.

يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت قبل يومين أن أكثر من 800 شخص فروا من ‏الفلوجة‬، معظمهم من المناطق النائية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على مركز المدينة، التي تبعد حوالي 60 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة ‫‏بغداد‬.