العبادي: عملية استعادة الفلوجة تدخل مرحلتها الثالثة

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن عملية استعادة الفلوجة ستدخل مرحلتها الثالثة بعد أن سيطرت القوات المشتركة على مداخل المدينة.

ووفقا لوزارة الدفاع تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على عشرات المسلحين وفجرت ست آليات مفخخة وأبطلت مفعول عبوات متفجرة وقذائف.

وتحدثت الأنباء عن أن القوات العراقية مدعومة بمن يحالفها من الميليشيات وأبناءِ العشائر بدأت باقتحام مدينة الفلوجة من ثلاث جبهات.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى الزبيدي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وشرطة الأنبار باشرت بالتقدم باتجاه اقتحام مركز مدينة الفلوجة. وأضاف في اتصال مع قناة "الحدث" أن قوات فرقة التدخل السريع الأولى التابعة للجيش العراقي استطاعت السيطرة على مركز شرطة النعيمية، كما أن قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على المباني في القطاع الجنوبي من المدينة.

إلى ذلك أضاف أن قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تقدمت باتجاه منطقة الصقلاوية، تساندها جواً طائرات الجيش العراقي والمدفعيات أرضاً.

من جهته، قال راجع بركات عضو مجلس محافظة الأنبار عن الفلوجة، إنه جارٍ العمل على فتح ممر آمن للمدنيين من ناحية سد الفلوجة، متوقعا دخول مركز المدينة خلال ساعات.

واعترف بركات بتجاوزات الحشد الشعبي، لكنه اعتبرها حالات فردية، مطالبا بالحد من تلك التجاوزات وأن تكون الحرب نظيفة، ومنع أي انتهاكات بحق المدنيين.