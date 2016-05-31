العراق.. القوات الكردية تستعيد 9 قرى من داعش

حققت القوات الكردية الاثنين انتصارا ضد تنظيم داعش في شمال العراق واستعادت 9 قرى من المتطرفين بحسب بيان.

وقال مجلس الامن في منطقة كردستان العراق ان العملية في شرق الموصل "حققت اهدافها الاستراتيجية" مشيرا الى استعادة 9 قرى كان التنظيم يسيطر عليها منذ يونيو 2014.

وشارك في العملية التي اطلقت قبل فجر الأحد حوالى 5500 عنصر من البشمركة يدعمهم طيران التحالف بقيادة اميركية.

ونجحوا في الاستيلاء على منطقة مساحتها 120 كيلومترا مربعا قرب الطريق الرئيسية بين الموصل معقل تنظيم داعش في العراق واربيل عاصمة كردستان العراق.

وبحسب البيان، فإن 140 متطرفا قتلوا وتم تدمير 14 سيارة مفخخة في هذه العملية التي استغرقت يومين.

كما قتل 4 عناصر من البشمركة واصيب 34 بجروح كما قال مسؤول عن القوات الكردية في مؤتمر صحافي.

وتأتي هذه العملية في محيط الموصل في حين لا تزال القوات العراقية تشن هجوما كبيرا على مدينة الفلوجة في محافظة الانبار التي يسيطر عليها التنظيم.