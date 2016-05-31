قوات عراقية تسيطر على حي الشهداء في الفلوجة

أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن الشرطة الاتحادية ومتطوعين من العشائر استعادوا من "داعش" حي الشهداء في الصقلاوية شمال شرق الفلوجة بعد معارك عنيفة، فيما دمر طيران التحالف دفاعات التنظيم جنوب مركز المدينة وقتل العشرات من عناصره.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد بدأت باقتحام ضواحي مدينة الفلوجة من المحورين الشرقي والجنوبي.

ودخلت المعارك في الفلوجة أسبوعها الثاني، والقوات المكلفة باقتحام مركز المدينة تقترب بحذر شديد، حيث يحاول تنظيم "داعش" شن هجمات مباغتة لعرقلة تقدم الوحدات العسكرية.

هجمات التنظيم وبحسب قائد عمليات الفلوجة الفريق عبدالوهاب الساعدي، صوبت نيرانها نحو منطقة النعيمية حيث تتجمع القوات الأمنية هناك، إلا أن النتائج كانت مخيبة للتنظيم، حيث خسر العشرات من مقاتليه ودمرت له عدد من السيارات المفخخة.

المعركة شهدت أيضا مشاركة طيران التحالف الدولي الذي ساند تقدم قوات مكافحة الإرهاب والشرطة تجاه مركز الفلوجة من الجهة الجنوبية، حيث دمر دفاعات داعش في منطقة حي الشهداء، وألحقت خسائر كبيرة بعناصره وعتاده.

أما الشرطة الاتحادية ومتطوعون من العشائر فتمكنوا، بحسب قيادة العمليات المشتركة، من استعادة حي الشهداء في الصقلاوية شمال شرق الفلوجة بعد معارك عنيفة ضد التنظيم، وكبدوهم خسائر كبيرة، ثم تقدموا بعدها قرب مركز المدينة من الجهة الشمالية والشرقية.

ومع استمرار المعارك، تمكنت قوات أمنية من إخلاء 50 عائلة في مناطق قريبة من مركز الفلوجة، العائلات تحدثت عن نشر التنظيم عددا من قناصته فوق أسطح المباني منعوا أقرانا لهم من الهرب، فيما أصيب البعض منهم بجروح.