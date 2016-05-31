مع احتدام المعارك.. معاناة غير مسبوقة لسكان الفلوجة

يعيش الآلاف من أهالي الفلوجة العراقية بين مطرقة القصف العشوائي وسندان تنظيم "داعش"، منذ انطلاق الحملة العسكرية الموسعة للسيطرة على المدينة.

ونقل سكان المدينة المحاصرة معاناة غير مسبوقة منذ دخول عناصر التنظيم إليها مطلع 2014، وازدادت مع إغلاق القوات العراقية وميليشيات الحشد آخر الممرات الإنسانية التي يستقبل عبرها السكان المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة تمكن بضع مئات فقط من الهروب من المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، حيث يحاول "داعش" اتخاذهم دروعاً بشرية لحماية عناصره، وإجبارهم على الانضمام لصفوفه مقابل السماح لعوائلهم بالفرار.

وذكرت مفوضية اللاجئين أن 3700 شخص فروا من الفلوجة منذ بدء المعارك قبل أسبوع.