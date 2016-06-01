العراق.. صد هجومين لـ"داعش" غرب الأنبار وجنوب الفلوجة

أفادت مصادر عسكرية متطابقة أن القوات المشتركة قتلت العشرات من المتطرفين في صد لهجومين لهم، كان الأول على ناحية كبيسة غرب الأنبار، وأما الهجوم الثاني فقد استهدف خطوط الصد في المناطق المحررة أخيراً في عامرية الفلوجة جنوب غربي الفلوجة.

وقال ضابط من لواء "عامرية الصمود"، في اتصال مع قناة "العربية": "إن المقاتلين من أبناء العشائر الأنبارية ساهموا في صد هجوم عامرية الفلوجة".

من جهة ثانية كشفت مصادر برلمانية لقناة "العربية" عن توجه رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى قضاء الكرمة شرق الفلوجة على رأس وفد نيابي في جولة ميدانية لتفقد المناطق المحررة من داعش، وذلك في أول أيام العطلة التشريعية للبرلمان العراقي".

يذكر أن الزيارة جاءت بعد الأنباء التي تفيد بتجاوزات ميليشيات الحشد على ممتلكات السكان، وأيضاً الاعتقالات التي وصفت بالعشوائية التي طالت المدنيين العزل هناك.

وفي مناطق القتال جنوب الفلوجة، أفادت مصادر من شرطة الأنبار أن معارك تدور بين القوات المشتركة والمتطرفين على تخوم "حي الشهداء" - وهو من ضمن أحياء الفلوجة الجنوبية.

ولفتت المصادر إلى أن الفرق الهندسية العسكرية مستمرة بتفكيك الألغام، مؤكدة انهيار حصون "داعش" والمتمثلة بسواتر ترابية مفخخة في ذلك الحي، استعداداً لاقتحامه، وسط ضربات جوية من مقاتلات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي.