القوات العراقية تتقدم.. وتنزع ألغام داعش من الفلوجة

تخوض القوات العراقية عمليات عسكرية متنوعة في محيط مدينة الفلوجة، إنما يغلب عليها طابع الحذر. حيث تتقدم هذه القوات في الجبهة الجنوبية، وخاصة في النعيمية لكن التقدم اتسم بالبطء، نظرا لما وصفته مصادر عسكرية بالشبكة الهائلة من الألغام الأرضية بمحيط يبلغ 4 كيلومترات، علاوة على انتشار قناصة داعش على أسطح المباني والمنازل لإعاقة الجهد الهندسي العسكري في إزالة المفخخات، في وقت تحدث فيه جهاز مكافحة الإرهاب عن إدخال نوع جديد من مدافع الهاون لنزع الألغام باستخدام قنابل انفلاقية تنفجر قبل ارتطامها بالأرض.

هذا.. وقد وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى غرفة قيادة العمليات لتحرير الفلوجة للاطلاع على سير العمليات .

وأصدرت العمليات المشتركة بياناً قالت فيه إن القوة الجوية العراقية استمرت باستهداف مقرات التنظيم وشبكة الأنفاق التي حفرها حول المدينة وفي أحيائها.

أما الشمال، فقد حققت القوات العراقية تقدما حين اقتحمت مناطق في الصقلاوية والقرى المحيطة بها خارج حدود الفلوجة كحي الشهداء.

من جهة أخرى، تندفع معظم القوات وتتوزع من الجهة الشرقية، حيث تقع منطقة المزرعة التي أقيم فيها مركز القيادة وإدارة العمليات.

إلى ذلك، يرى مراقبون على الصعيد الإنساني لأهالي الفلوجة ومحيطها، أن المدنيين المحاصرين داخل المدينة لم يتمكنوا من الهروب، واقتصر الأمر على المدنيين الذين يسكنون ضواحي الفلوجة الواقعة خارج حقول الألغام التي زرعها داعش في المدينة، فالسكان عاجزون عن المغادرة عبر جسر الفلوجة الغربي، كما لا يستطيعون الهروب من الشمال بسبب الألغام والقتال، وكذلك القتال المشتعل في المحورين الجنوبي والشرقي.