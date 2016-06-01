العراق.. عدد الضحايا المدنيين في ارتفاع من شهر لآخر

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في آخر إحصائية لها عن ارتفاع الحصيلة الكلية للضحايا المدنيين في العراق جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أيار/مايو مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث قتل 867 عراقياً، وأصيب نحو 1500 آخرين خلال الشهر الحالي.

كما بلغ عدد القتلى المدنيين 468 شخصاً، فيما كان عدد الجرحى من المدنيين أكثر من ألف.

ووفقاً لأعداد الضحايا التي سجلتها البعثة، فقد سجلت الحصيلة الأكبر في محافظة بغداد بـ267 قتيلاً و740 جريحاً، تلتها نينوى التي سقط فيها 56 قتيلاً, ومحافظة ديالى بـ49.

من جهته، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، عن أسفه لاستمرار فقد الأرواح، وتحديداً في صفوف المدنيين بسبب الاعتداءات الإرهابية. كما حث الحكومة العراقية على اتخاذ كل ما هو ضروري واعتماد تدابير أكثر فاعلية لحماية المدنيين من هذه الاعتداءات.