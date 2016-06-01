مقتل 867 شخصاً بشهر مايو في العراق.. باستثناء الأنبار

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بمقتلِ ما مجموعه 867 عراقياً وإصابة 1459 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أيار/مايو 2016.

وبلغ عدد القتلى المدنيين في شهر أيار/مايو 468 شخصاً، وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1041 شخصاً. وقُتل ما مجموعه 399 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، (مع استثناء عمليات الأنبار) وجرح 418 آخرين.

وشهدت الحصيلة الكلية للضحايا في شهر أيار/مايو ارتفاعا مقارنة بحصيلة الضحايا لشهر نيسان/أبريل الماضي والتي بلغت 741 قتيلاً و1374 جريحاً.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة الضحايا لشهر أيار/مايو وذلك لأنها لم تشمل أعداد الضحايا الخاصة بمحافظة الأنبار، التي باتت مسرحاً لقتال عنيف في الأيام الأخيرة وحيث يجعل النزاع الجاري أي نوع من أنواع التحقق أمراً في غاية الصعوبة.

ووفقاً لأعداد الضحايا التي سجلتها البعثة لشهر أيار/مايو، كانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1007 أشخاص (267 قتيلاً و740 جريحاً).

وتلتها نينوى حيث سقط فيها 56 قتيلاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 49 قتيلاً و93 جريحاً، فيما سقط في محافظة المثنى 41 قتيلاً و75 جريحاً، وفي صلاح الدين سقط 35 قتيلاً و55 جريحاً، وفي كركوك سقط 7 قتلى و62 جريحاً.