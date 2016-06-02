الجيش يرفع العلم العراقي على ناظم المفتول بالصقلاوية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن رفع العلم العراقي فوق مباني ناظم المفتول غرب الصقلاوية فيما تحاول قوات أخرى التقدم لاقتحام مركز المدينة وعزلها عن مركز الفلوجة.

وفي حين تدخل الفلوجة يومها العاشر في المعارك ضد المتطرفين، تتمركز القوات المشتركة جنوب المدينة على مسافة أقل من كيلو عن حي الشهداء حيث يتحصن عناصر التنظيم خلف سواتر ترابية وأنفاق مفخخة.

وأكدت المصادر العسكرية بأن طيران التحالف دمر عددا منها لفتح الطريق أمام تقدم القوات التي تحاول إنقاذ المدنيين العالقين هناك قبل اقتحام مركز المدينة.

أما المحور الشمالي، فيقول عنه الناطق باسم العمليات المشتركة بأن قوات الجيش قد رفعت العلم العراقي فوق مباني ناظم المفتول غرب الصقلاوية بعد معارك عنيفة قتلت خلالها العشرات من عناصر داعش ودمرت لهم أسلحة كثيرة.

وأضاف الناطق بأن قوات أخرى تواصل التقدم إلى الصقلاوية وسط مقاومة شرسة من مقاتلي التنظيم لمنع تقدم القوات لما تمثله المنطقة من أهمية في حماية مركز الفلوجة من جهة الشمال.

من جانب آخر أفادت عمليات الفلوجة عن استمرار قواتها في إجلاء العائلات من محاور المدينة الجنوبية والغربية والشمالية بعد هروبهم من قبضة التنظيم بسبب انتشار الوحدات العسكرية قرب مركز الفلوجة.