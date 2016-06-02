العراق.. زعيم حزب كردي يواجه تهما بالتحريض على العنف

كشفت مصادر قضائية في إقليم كردستان ،شمال العراق، عن قيام الادعاء العام في كردستان، باستدعاء زعيم حركة التغيير الكردية، نوشيروان مصطفى، وذلك لاتهامه (بالتحريض) ضد الممثليات الدبلوماسية المتواجدة في الإقليم.

وقال قاضي في محكمة أربيل لقناة "العربية" ان تسجيلات صوتية منسوبة لزعيم حزب التغيير، نوشيروان مصطفى، تثبت قيامه بتهديد البعثات الدبلوماسية والقنصليات وممثليات الدول العربية والأجنبية في إقليم كردستان، وهذا أمر يتنافى وعمله كزعيم حزب سياسي يحرض على العنف والأعمال الإرهابية".

هذا ويعد حزب التغيير الكردي هو من ضمن الأحزاب المشاركة في حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على المستوى الوزاري والبرلماني.