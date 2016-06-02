صور مسربة من العراق.. قيادات الحشد الشعبي في زي الشرطة

حصلت "العربية" على صور سربها قائد ميداني، تظهر بعض قادة ميليشيات الحشد يرتدون زي الشرطة الاتحادية ويتجولون في مناطق القتال في الفلوجة.

ولم يتسن لـ"العربية" التأكد من الصور، وتظهر الصور قيادات وعناصر اللواء الخامس الخاص من ميليشيا بدر وهم يرتدون زي الشرطة الاتحادية، وبحسب مصدر ميداني فإنه تم تسليمهم أسلحة ثقيلة وآلية تحت قيادة شخص يدعى العميد حيدر ويُكنى أبو ضرغام كان قائد ميليشيا بدر، ومنحه هادي العامري رتبة عميد في الشرطة وأعاده لقيادة اللواء الخاص.

يشار إلى أن ميليشيات، بدر وعصائب أهل الحق وسيد الشهداء وحزب الله العراقي والخراساني مدعومة من إيران، وتأتمر بأمر الجنرال قاسم سليماني، وقد أقحمت نفسها بشكل مباشر في معركة الصقلاوية والقرى المحيطة بها، فيما رسم لها خط يقف على مشارف الفلوجة وأطراف الصقلاوية.

وكان هادي العامري أعلن قبل أيام أنه سينزع الرئة الثانية للفلوجة وهي الصقلاوية، فيما تبدو تسريبات وصور ربما لإظهار أن الحشد يحقق انتصارات على حساب القوات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادر ميدانية في معارك الفلوجة فإنه لم يسجل نشاط لطائرات التحالف الدولي خلال اليومين الماضيين في وقت تحدثت مصادر ميدانية عن حركة لعناصر وأرتال تنظيم داعش بين أحياء الفلوجة بغياب طلعات طيران التحالف، ربما يعبر ذلك عن انزعاج واشنطن من انخراط ميليشيا الحشد وتجاوزها الخطوط المرسومة لها

وذكرت المصادر الميدانية ذاتها أن أعدادا من مقاتلي داعش توجهت من جنوب الفلوجة الى شمالها حيث تنتشر ميليشيا الحشد حول الصقلاوية.

ويرى مراقبون أن قاسم سليماني يحاول أن يسابق واشنطن لتحقيق حلمه في تحقيق نصر ميداني لم يتمكن من تحقيقه في أي معركة في سوريا أو العراق حتى الآن، وهو ما يعني تجاوز الميليشيات لصلاحياتها في هذه المعركة.