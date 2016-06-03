الفلوجة.. موجة نزوح جديدة والأهالي يفرون عبر الفرات

أعلنت مصادر عسكرية عراقية وأخرى عشائرية عن تزايد أعداد العائلات النازحة من الفلوجة باتجاه مناطق عامرية الفلوجة جنوباً عبر نهر الفرات، فارين من سيطرة المتطرفين من جهة، والقصف العشوائي الذي يطال المدنيين من جهة أخرى.

وذكر شيخ عشيرة زوبع في الأنبار، ضاري العرسان، في اتصال مع قناة العربية أن "نحو ٤٠٠ عائلة وصلت مساء الخميس إلى ضفة نهر الفرات اليسرى جنوب الفلوجة قاطعة مسافات ليست بالقليلة مشياً على الأقدام، تصل قرابة الـ ٢٠ كيلومتراً، في طرق وعرة لا تخلو من المخاطر".

وأضاف: "تم توفير زوارق من أجل الإسراع في المساعدة في نقلهم إلى الضفة الثانية من نهر الفرات قبل وصول متطرفي داعش وإجبارهم على العودة إلى الفلوجة".