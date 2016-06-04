الفلوجة.. القوات العراقية تتقدم على الطرف الجنوبي

حققت القوات العراقية تقدماً في هجومها لاستعادة مدينة الفلوجة، مع دخولها إلى حي الشهداء جنوب المدينة. وفي هذا السياق، أوضح قائد العمليات العسكرية عبد الوهاب الساعدي أن القوات الأمنية تقدمت من حي النعيمية إلى حي الشهداء على الطرف الجنوبي من وسط المدينة.

هذا وأعلنت قوات الشرطة الاتحادية أيضا إحرازها تقدماً تجاه ناحية الصقلاوية شمال مدينة الفلوجة التي تشهد عمليات لطرد تنظيم داعش منها.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان لها، إنها تقدمت باتجاه الصقلاوية ووصلت إلى أهدافها المرسومة في محور سكة القطار، مشيرة إلى تدميرها عجلة مفخخة وقتل 3 عناصر من داعش.