العبادي يعترف بانتهاكات "الحشد" في الفلوجة

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، بملاحقة مقاتلين من ميليشيات الحشد الشعبي متهمين بارتكاب "انتهاكات" بينها القتل، بحق مدنيين خلال مشاركتهم في الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي البلاد، من قبضة تنظيم "داعش".

وقال العبادي، في تصريحات بثها التلفزيون العراقي الرسمي، إن "هناك أخطاء، وأنا أعترف، ولدينا مقاتلون شاركوا في معارك الفلوجة ليسوا على نمط واحد".

وأضاف: "إننا لا نقبل بأي تجاوز، وأكدنا على الجهات الأمنية أن تراعي حقوق الإنسان، وتحترم كرامتهم (أي: كرامة المدنيين في الفلوجة)".

وتابع: "التجاوزات (ضد المدنيين في الفلوجة) ليست منهجية، لكننا لن نسكت عنها، ولن نتستر على أحد".

وأوضح في هذا الصدد، أنه أمر بملاحقة المتهمين بـ"قتل" و"ارتكاب انتهاكات أخرى" بحق المدنيين في الفلوجة، وتقديمهم للعدالة.

وكان سكان محليون قالوا إن مقاتلي "الحشد الشعبي" (ميليشيات شيعية مدعومة من إيران)، ارتكبوا "انتهاكات" بحق المدنيين في قضاء الكرمة (13 كيلومترا شرق الفلوجة)، في أعقاب استعادة البلدة من قبضة تنظيم "داعش"، الأسبوع الماضي.