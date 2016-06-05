نازحات من القرمة بالفلوجة يروين معاناتهن تحت حكم "داعش"

هن ضحايا الحرب المروعة والحصار الذي فرضه "داعش" على مدينتهن، تحيط بهن أعمال العنف أينما اختبأ، عانين الجوع والخوف والألم، إنهن نساء منطقة القرمة في مدينة الفلوجة، اللواتي نجحن في الفرار إلى ناحية الجزيرة.

هن نازحات ولكنهن مكافحات وصابرات، يمددن أزواجهن وأطفالهن بالأمل رغم القصف. ويروين قصصهن ومعاناتهن تحت حكم "داعش" وسط نقص حاد في الأساسيات المعيشية مثل الماء والمأكل والغاز.

لم يتوقعن النجاة ولكنهن ثبتن مع أسرهن في بيوتٍ لا تقي قصفاً ولا ضرباً.

نزحن رغم العقبات والصعوبات التي واجهتهن مع عوائلهن إلى مناطق تحت سيطرة القوات العراقية، لكن من المؤكد أن معاناتهن لم تنتهِ بعد..