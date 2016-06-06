العراق..العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة تضم 400 جثة

عثرت القوات العراقية المشاركة في عملية استعادة الفلوجة من تنظيم "داعش"، الأحد، على مقبرة جماعية قد تضم مئات الجثث، وفق ما أعلن عقيد في الشرطة.

وعثر على المقبرة الجماعية في ناحية الصقلاوية على بعد 10 كلم شمال غرب الفلوجة، بحسب ما أوضح عقيد في شرطة محافظة الأنبار.

وقال إن "القوى الأمنية التابعة للشرطة الاتحادية وعناصر الجيش وقوات الحشد الشعبي عثروا على مقبرة جماعية في حي الشهداء خلال عملية نزع ألغام".

وأضاف طالباً عدم كشف هويته أن "المقبرة الجماعية تضم نحو 400 جثة تعود لعسكريين. وهناك أيضاً جثث لمدنيين".

وأشار إلى أن غالبية الضحايا قد يكونون قتلوا برصاص في الرأس، موضحاً أن "القوى الأمنية فتحت المقبرة الجماعية وبدأت نقل الجثث للتعرف إلى هويتها".

وتعود الجثث بشكل أساسي إلى جنود عراقيين قتلهم جهاديو تنظيم "داعش" خلال سلسلة هجمات دموية استهدفت قواعد للجيش في هذه المنطقة.

وأكد العقيد أن "تنظيم داعش أعدم العديد من العسكريين وكذلك المدنيين في هذه المنطقة أواخر العام 2014 وبداية العام 2015".

وأكد راجح بركات، عضو مجلس محافظة الأنبار، العثور على المقبرة، قائلاً إنها "تضم أيضاً (جثث) مدنيين أعدمهم تنظيم داعش بتهمة التجسس أو عدم احترام قواعد التنظيم".

وأعلنت القوات العراقية السبت السيطرة التامة على ناحية الصقلاوية وإحكام الطوق على الفلوجة وبدء التوغل في أحياء هذه المدينة التي تعد المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.