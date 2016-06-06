توزيع مساعدات سعودية على نازحي الفلوجة

بدأ الأحد توزيع المساعدات الإغاثية التي أرسلت من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى نازحي الفلوجة في وقت سابق.

وتأخرت المساعدات بسبب عرقلات حدثت في مطار بغداد الدولي، كما تعرض جزء منها إلى العبث والتخريب.

وفي مايو الماضي، أدى تأخر توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين العراقيين في الأنبار إلى عبث عدد من العاملين في مطار بغداد بالمواد الإغاثية داخل المخازن التي تم حجزها، ولم يتم فك قيود هذه المواد التي تم تخزينها بطريقة بدائية، والتي ينتظر توزيعها على المحتاجين من نازحي أهالي الأنبار.

وكان صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار، دعا الحكومة العراقية إلى سرعة توزيعها وحل المشاكل التي تواجهها.