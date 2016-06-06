معتقلون مُفرج عنهم بالعراق: تعرضنا للتعذيب على يد الحشد

أفاد مراسل قناة "العربية" باستلام أعضاء من مجلس محافظة الأنبار لعدد من المعتقلين الذين بدت عليهم آثار تعذيب. المعتقلون المفرج عنهم أكدوا أنهم تلقوا أشد أنواع التعذيب على يد ميليشيات ترافق القوات الأمنية بالعراق.

وكان 605 من هؤلاء المعتقلين وصلوا إلى ناحية العامرية شرق الفلوجة. جميع المفرج عنهم تم اعتقالهم في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة.

وبدا على المعتقلين آثار التعذيب، حيث أكدوا أنهم تعرضوا لأشد أنواع التعذيب.

عدد من المعتقلين وُصفت حالاتهم بالحرجة وهم الآن في مستشفى عامرية الفلوجة لتلقي العلاج، كما سجلت 4 حالات وفاة بين المعتقلين من جراء التعذيب الشديد.

وطالب عدد من أعضاء مجلس المحافظة رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.