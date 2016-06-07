العبادي يقيل مدير المخابرات ورؤساء مصارف حكومية

في وقت تتواصل فيه معركة الفلوجة وسط جدل حول مشاركة وإشراف الحرس الثوري الإيراني ممثلا بقاسم سليماني، لا سيما بعد كشف وزير الخارجية العراقي الاثنين رسمياً أن سليماني يعمل مستشاراً عسكرياً للحكومة، بادر رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إلى إعفاء مدير جهاز المخابرات العراقي الفريق الطيار زهير الغرباوي ورئيس شبكة الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط من منصبيهما، وذلك في إطار قرارات إصلاحية.

كما شمل قرار العبادي إعفاء مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف، ومدراء مصارف الرافدين والرشيد والمصرفي الزراعي والصناعي جاءت تلك الإعفاءات أيضاً ضمن الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء ومكافحة الفساد .