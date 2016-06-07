داعش يعدم 19 فتاة حرقاً.. على طريقة الكساسبة

تناقلت عدد من المواقع العراقية خبراً عن قيام تنظيم داعش بإحراق 19 فتاة إيزيدية في الموصل. وفي التفاصيل، أن التنظيم الإرهابي نصب الخميس الماضي أقفاصاً حديدية ووضع في داخلها 19 فتاة إيزيدية وأضرم النيران فيهن، بالطريقة نفسها التي أحرق بها داعش الطيار الأردني معاذ الكساسبة ونشر فيديو لإعدامه حرقا في القفص، في فبراير من العام الماضي.

وقال ما يسمى مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، نقلاً عن شاهد عيان، إن "الإعدام جرى بسبب رفض الفتيات التحوّل إلى جاريات لخدمة المتطرفين"

في حين نقلت مواقع عراقية كردية عن مصادر عراقية محلية، أن داعش أعدم الفتيات حرقاً في براميل معدنية. وأشار موقع ARA News أن 6 عناصر من داعش أقدموا على سكب مادة البنزين على 19 فتاة وامرأة إيزيدية في مدينة الموصل، بعد وضعهن في براميل معدنية، ثم أضرموا النار بهن حتى الموت، بعد أن قاموا بداية بوضعهن في أقفاص وداروا بهن شوارع المدينة.

يذكر أن داعش اجتاح قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل)، الذي تقطنه أغلبية إيزيدية، في 3 أغسطس عام 2014؛ ما أدى إلى نزوح الآلاف إلى جبل سنجار القريب في وضع إنساني صعب، كما تحدثت تقارير صحفية عن ارتكاب عناصر التنظيم جرائم بشعة بحق الإيزيديين، في مقدمتها القتل والخطف والسبي.