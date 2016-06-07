لجنة لإطلاق سراح معتقلي الفلوجة لدى ميليشيات الحشد

كشف المجلس المحلي لناحية عامرية الفلوجة عن وجود مساع حثيثة لضمان الإفراج عن المدنيين الذين احتجزتهم ميليشيات الحشد الشعبي لدى مغادرتهم الفلوجة مع بدء العمليات العسكرية.

وأوضح شاكر العيساوي رئيس المجلس المحلي لناحية عامرية الفلوجة أن عددا من النواب وأعضاء مجلس محافظة الأنبار شكلوا خلية عمل مهمتها ضمان الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين الذين فروا من الفلوجة ووقعوا بين أيدي ميليشيات الحشد.

وكان حوالي 600 شخص ممن تم إطلاق سراحهم من قبل ميليشيات الحشد قد بدت عليهم آثار التعذيب، فيما وبحسب مصادر محلية لا يزال أكثر من 2500 من أهالي الفلوجة محتجزين في سجون ومعتقلات مجهولة.

من جهته، اتهم جاسم العسل عضو مجلس محافظة الأنبار عن الفلوجة ميليشيات الحشد والقوة الأمنية بارتكاب انتهاكات كبيرة بحق أهالي الفلوجة والمناطق المحيطة، مؤكدا أن حكومة الأنبار ترفض التحرير إن كان على حساب سلامة الأهالي.