العراق.. قائد ميليشيا بدر يلوّح باقتحام الفلوجة

على الرغم من مطالبة مجلس محافظة الأنبار القائد العام للقوات المسلحة بإقصاء ميليشيات الحشد الشعبي عن معارك المحافظة عموماً والفلوجة خصوصاً، جاء الرد من هادي العامري القيادي في ميليشيا بدر الذي لوّح باقتحام المدينة مطالباً الأهالي بمغادرتها فوراً.

ففي بيان وجهه العامري إلى أهالي الفلوجة، طالب أيضاً شرطة الأنبار والحشد العشائري بالمشاركة في عمليات استعادة المدينة. كما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعطاء أولوية خاصة لمعركة الفلوجة وعدم فتح أي معركة أخرى.

يذكر أن العامري انتقد الاثنين خطة الحكومة العسكرية الخاصة باستعادة الفلوجة، معتبراً أنها تفتقر إلى تحقيق تقدم محكم.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها تتقدم ببطء باتجاه وسط الفلوجة في محافظة الأنبار من الجهة الجنوبية للمدينة.

وعزت القوات العراقية تقدمها البطيء يرجع إلى قيامها بإبطال مفعول العبوات الناسفة التي زرعها داعش على مداخل المدينة.